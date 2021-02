Inter, non c’è ancora la parola fine tra Suning e BC Partners (Di venerdì 5 febbraio 2021) Suning deve decidere se accettare l’offerta di BC Partners Giorni confusi per quanto riguarda il futuro societario dell’Inter con Suning pronto ad un disimpegno e il fondo britannico BC Partners pronto a prendere il suo posto. Ecco il punto della situazione fatto da Tuttosport in edicola oggi. “Secondo il fondo londinese non ci sarebbe molta differenza, dal momento che il nuovo proprietario dell’Inter dovrebbe subito immettere circa 200 milioni per le spese da saldare nel breve periodo. Quindi complessivamente l’acquirente, tra il prezzo per rilevare la maggioranza delle quote e l’iniezione di liquidità immediata, finirebbe per investire un miliardo in poche settimane”. “Su questa offerta dovrà pronunciarsi il Cda di Suning, tenendo anche conto degli intrecci ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021)deve decidere se accettare l’offerta di BCGiorni confusi per quanto riguarda il futuro societario dell’conpronto ad un disimpegno e il fondo britannico BCpronto a prendere il suo posto. Ecco il punto della situazione fatto da Tuttosport in edicola oggi. “Secondo il fondo londinese non ci sarebbe molta differenza, dal momento che il nuovo proprietario dell’dovrebbe subito immettere circa 200 milioni per le spese da saldare nel breve periodo. Quindi complessivamente l’acquirente, tra il prezzo per rilevare la maggioranza delle quote e l’iniezione di liquidità immediata, finirebbe per investire un miliardo in poche settimane”. “Su questa offerta dovrà pronunciarsi il Cda di, tenendo anche conto degli intrecci ...

