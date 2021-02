I Santi di Sabato 6 Febbraio 2021

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 6 febbraio 2021) IDEL GIORNO, 6da www.ebeati.it San PAOLO MIKI E COMPAGNI Martiri – MemoriaKyoto, Giappone, 1556 – Nagasaki, Giappone, 51597Nato a Kyoto nel 1556 in una famiglia benestante e battezzato a cinque anni, Paolo Miki entra in un collegio della Compagnia di Gesù e a 22 anni è novizio, il primo religioso cattolico giapponese. Diventa un esperto della religiosità orientale e viene destinato, con successo, alla predicazione, che comporta il dialogo con dotti buddhisti. Il cristianesimo è penetrato in Giappone nel 1549 con Francesco Saverio. Paolo Miki vive anni fecondi, percorrendo continuamente il Paese. Nel 1582-84 …www.ebeati.it/dettaglio/22700 Sant’ INA (IM, INE) Re del WessexVII-VIII secolowww.ebeati.it/dettaglio/94976 San VEDASTO ...