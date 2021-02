Highlights e gol Fiorentina-Inter 0-2, Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 6 febbraio 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Fiorentina-Inter 0-2, match valido per la ventunesima giornata di Serie A 2020/2021. Gli ospiti passano in vantaggio con Barella nel primo tempo, nella ripresa legittimano il parziale e trovano anche il raddoppio con Perisic su assist di un devastante Hakimi. Con questo successo e con una partita in più nerazzurri in testa al campionato almeno per due notti. In alto le immagini salienti della partita. LE PAGELLE DEL MATCH SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) Ilcon glie i gol di0-2, match valido per la ventunesima giornata di. Gli ospiti passano in vantaggio con Barella nel primo tempo, nella ripresa legittimano il parziale e trovano anche il raddoppio con Perisic su assist di un devastante Hakimi. Con questo successo e con una partita in più nerazzurri in testa al campionato almeno per due notti. In alto le immagini salienti della partita. LE PAGELLE DEL MATCH SportFace.

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? Vi ricordate tutti i gol segnati dai nerazzurri contro le formazioni allenate da Filippo… - sportli26181512 : Alaves-Valladolid 1-0: Nella sfida valevole per la ventiduesima giornata della Liga spagnola, vittoria per 1-0 dell… - sportli26181512 : Lecce-Ascoli 1-2: Nel match valido per la ventunesima giornata della Serie B, l'Ascoli va sotto ma poi ribalta la g… - calciotoday_it : ?? L'anticipo della 21a giornata di #SerieA #FiorentinaInter termina 0-2 ? 31' #Barella ? 52' #Perisic Gli highli… - sportli26181512 : Fortuna Sittard-Heracles Almelo 0-1: Vittoria per l'Heracles che è riuscita a battere a domicilio il Fortuna Sittar… -