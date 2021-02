Grillo e Casaleggio a Roma, tam-tam impazzito: "Sì a Draghi per liberarsi di Di Battista", il M5s implode (Di venerdì 5 febbraio 2021) A Roma, "cala" anche Davide Casaleggio. Il guru di un M5s allo sfascio è arrivato nella Capitale e nelle prossime ore potrebbe incontrare Beppe Grillo, garante grillino arrivato nella capitale già dalla serata di ieri, giovedì 4 febbraio. Ovviamente, c'è da decidere sull'appoggio o meno al governo di Mario Draghi, e a quali condizioni. Il M5s, come è noto, è spaccato: prima l'appello al "no" di Grillo, dunque la retRomarcia di Luigi Di Maio (e, poi, dello stesso Grillo), il tutto tra gli urlacci del solito Alessandro Di Battista. Casaleggio, si apprende, é arrivato a Roma martedì scorso per una serie di incontri anche con esponenti del M5S. Non c'è alcuna conferma, né smentita, invece, su incontri con i vertici dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) A, "cala" anche Davide. Il guru di un M5s allo sfascio è arrivato nella Capitale e nelle prossime ore potrebbe incontrare Beppe, garante grillino arrivato nella capitale già dalla serata di ieri, giovedì 4 febbraio. Ovviamente, c'è da decidere sull'appoggio o meno al governo di Mario, e a quali condizioni. Il M5s, come è noto, è spaccato: prima l'appello al "no" di, dunque la retrcia di Luigi Di Maio (e, poi, dello stesso), il tutto tra gli urlacci del solito Alessandro Di, si apprende, é arrivato amartedì scorso per una serie di incontri anche con esponenti del M5S. Non c'è alcuna conferma, né smentita, invece, su incontri con i vertici dei ...

Adnkronos : #M5S, anche #Casaleggio a Roma: possibile incontro con #Grillo - vaniatoni2 : Per qualche ora me ne starò fuori da qui. Non è che mi combinate guai e mi ritrovo #Conte responsabile ufficio stam… - TelevideoRai101 : M5S, Grillo e Casaleggio a Roma - Radio1Rai : ??Davide #Casaleggio è a Roma. Lo riferiscono fonti del #M5S. Anche Beppe #Grillo è indicato come in arrivo nella Ca… - PietroPecchioni : RT @ilriformista: 'Non possiamo dire di no', conviene #DiMaio. Forse #Grillo alle consultazioni con #Draghi #draghiPremier -

Ultime Notizie dalla rete : Grillo Casaleggio Governo Draghi, oggi Casaleggio e Grillo a Roma. Secondo giorno di consultazioni: Berlusconi guida la delegazione di Fi

*** Ore 9.20 - Casaleggio e Grillo a Roma Anche Davide Casaleggio è a Roma, e non è escluso che nelle prossime ore veda Beppe Grillo, il garante del Movimento arrivato nella capitale nella serata di ...

Governo, la von der Leyen: 'Bene Draghi, ma ora l'Italia lavori senza sosta sul Recovery'

Non è escluso che possa vedere Beppe Grillo, anche lui nella Capitale. Non c'è alcuna conferma, invece, su un possibile incontro tra Casaleggio e i vertici dei Cinquestelle o con Alessandro Di ...

M5S, anche Casaleggio a Roma: possibile incontro con Grillo Adnkronos Governo Draghi, le trattative entrano nel vivo

Con l'arrivo dei big a Roma, da Silvio Berlusconi a Beppe Grillo e Davide Casaleggio, entrano nel vivo le consultazioni del premier incaricato Mario Draghi, che ha trascorso un'altra nottata nel buen ...

Secondo giorno di consultazioni, big a Roma

Con l'arrivo dei big a Roma, da Silvio Berlusconi a Beppe Grillo e Davide Casaleggio, entrano nel vivo le consultazioni del premier incaricato Mario Draghi, che ha trascorso un'altra nottata nel buen ...

*** Ore 9.20 -a Roma Anche Davideè a Roma, e non è escluso che nelle prossime ore veda Beppe, il garante del Movimento arrivato nella capitale nella serata di ...Non è escluso che possa vedere Beppe, anche lui nella Capitale. Non c'è alcuna conferma, invece, su un possibile incontro trae i vertici dei Cinquestelle o con Alessandro Di ...Con l'arrivo dei big a Roma, da Silvio Berlusconi a Beppe Grillo e Davide Casaleggio, entrano nel vivo le consultazioni del premier incaricato Mario Draghi, che ha trascorso un'altra nottata nel buen ...Con l'arrivo dei big a Roma, da Silvio Berlusconi a Beppe Grillo e Davide Casaleggio, entrano nel vivo le consultazioni del premier incaricato Mario Draghi, che ha trascorso un'altra nottata nel buen ...