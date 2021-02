Governo Draghi, il patto ‘segreto’ tra Di Maio e Grillo: «Non si può dire no al Colle» (Di venerdì 5 febbraio 2021) «Basta un poco di zucchero e la pillola va giù», cantava Mary Poppins nell’omonimo classico disneyano. E di zucchero Luigi Di Maio, che col tempo ha affinato le sue “doti” politiche, ne ha messo, edulcorando la “pillola Draghi” con un discorso preso alla larga che grossomodo diceva così: “No a Governo tecnico, la strada è politica, ma…”. E secondo le indiscrezioni che girano in queste ore Beppe Grillo sarebbe in arrivo nella Capitale, pronto a galvanizzare i suoi perché accettino di buon grado il premier incaricato, che avrebbe offerto garanzie al telefono anche per il reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia dei grillini. Vito Crimi, che da subito si era esposto, scrivendo sui social “Non daremo la fiducia a Draghi”, dunque, è rimasto isolato. leggi anche l’articolo —> Berlusconi rompe gli ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) «Basta un poco di zucchero e la pillola va giù», cantava Mary Poppins nell’omonimo classico disneyano. E di zucchero Luigi Di, che col tempo ha affinato le sue “doti” politiche, ne ha messo, edulcorando la “pillola” con un discorso preso alla larga che grossomodo diceva così: “No atecnico, la strada è politica, ma…”. E secondo le indiscrezioni che girano in queste ore Beppesarebbe in arrivo nella Capitale, pronto a galvanizzare i suoi perché accettino di buon grado il premier incaricato, che avrebbe offerto garanzie al telefono anche per il reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia dei grillini. Vito Crimi, che da subito si era esposto, scrivendo sui social “Non daremo la fiducia a”, dunque, è rimasto isolato. leggi anche l’articolo —> Berlusconi rompe gli ...

matteosalvinimi : Se qualcuno a sinistra ha in mente la riedizione del governo Conte, cambiando Conte con Draghi, non ci interessa. - borghi_claudio : Articolo di dieci anni fa. Vale ancora adesso, parola per parola. E vale ancora di più quando il vero strumento di… - matteosalvinimi : Entrare nel governo? Per fare cosa e con chi? Con Draghi parleremo di salute, scuola e lavoro, di vita reale, di pe… - Riccardoelvisi : @gaiatortora Per non parlare delle Destre che si muovono in ordine sparso. Fratelli d'Italia, pur restando fuori… - vittoriodiri : RT @sarasarli: Gaia #Tortora portavoce di #Renzi,una delle piu spregevoli giornaliste,dopo aver insultato il Presidente del Consiglio #Cont… -