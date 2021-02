Golpe in Myanmar, cosa sta succedendo in Birmania? (Di venerdì 5 febbraio 2021) Lunedì primo febbraio in Myanmar l’esercito ha preso il controllo del Paese destituendo il governo democraticamente eletto e arrestando tutti i principali leader del partito di maggioranza, tra cui la Premio Nobel Aung San Suu Kyi. Con il Golpe si chiude l’esperienza democratica iniziata nel 2011, che ha portato il Myanmar ad indire elezioni libere dopo il lungo periodo di governo militare, cominciato nel 1962. L’ultima tornata elettorale, che risale a novembre 2020, è stata vinta dalla Lega per la Democrazia di Aung San Suu Kyi con l’83% del voto, ma l’esercito non ha voluto accettare il risultato e ha utilizzato accuse di frode elettorale per assumere il controllo del Paese. Come è avvenuto il colpo di Stato EPA/MAUNG LONGLAN I soldati bloccano la strada principale che porta al parlamento nella capitale politica del Paese, ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 febbraio 2021) Lunedì primo febbraio inl’esercito ha preso il controllo del Paese destituendo il governo democraticamente eletto e arrestando tutti i principali leader del partito di maggioranza, tra cui la Premio Nobel Aung San Suu Kyi. Con ilsi chiude l’esperienza democratica iniziata nel 2011, che ha portato ilad indire elezioni libere dopo il lungo periodo di governo militare, cominciato nel 1962. L’ultima tornata elettorale, che risale a novembre 2020, è stata vinta dalla Lega per la Democrazia di Aung San Suu Kyi con l’83% del voto, ma l’esercito non ha voluto accettare il risultato e ha utilizzato accuse di frode elettorale per assumere il controllo del Paese. Come è avvenuto il colpo di Stato EPA/MAUNG LONGLAN I soldati bloccano la strada principale che porta al parlamento nella capitale politica del Paese, ...

virginiaraggi : Un golpe dell’esercito in Myanmar ha portato all’arresto della leader Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la Pace e… - Mov5Stelle : Il golpe in #Birmania rappresenta una ferita allo stato di diritto. Chiediamo il rispetto dei diritti umani e il r… - Radio1Rai : ??#Myanmar. Appello del partito di #SanSuuKyi ai cittadini, affinché contrastino il golpe e impediscano un ritorno a… - GiusPecoraro : RT @Asiablog_it: ??GOLPE #MYANMAR ???? Si intensificano le proteste contro i militari golpisti. -