GF Vip | spiacevole inconveniente per Stefania Orlando | ‘incidente’ poco prima della puntata

zazoomblog : Giulia Salemi spiacevole episodio al Grande Fratello Vip: “Schifo” - #Giulia #Salemi #spiacevole #episodio - infoitcultura : GF VIP, spiacevole ‘disavventura’ per Giulia Salemi: è appena successo fuori al giardino - infoitcultura : Federico Fashion Style, lacrime e rabbia in stazione: spiacevole disavventura per il parrucchiere dei VIP -

Ultime Notizie dalla rete : Vip spiacevole

SoloGossip.it

Ultima ma non ultima, quella che voleva l'allestimento della sala stampa nei salonie supervip ... ma non comprendo né tantomeno vedo per quale motivo debba esserci unainsopportabile, ...La Casa del Grande Fratello5 è stata letteralmente scossa nel profondo da un evento del tutto inaspettato quanto tremendo. ... L'incidentema anche molto buffo è stato ovviamente ...GF Vip, spiacevole incidente per Stefania Orlando poco prima dell’inizio di questa nuova puntata del reality: cos’è successo. GF Vip, piccolo incidente per Stefania Orlando poco prima del GF Vip.Secondo Dagospia Alfonso Signorini sarebbe pronto a querelare un ex «vippone» per via di alcuni post sui social considerati (...) ...