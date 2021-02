GF Vip 5, Alfonso Signorini querela Stefano Bettarini: arriva anche la diffida Mediaset (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo settimane in cui non ha fatto altro che criticare pesantemente Alfonso Signorini e il Grande Fratello Vip 5 in generale, attaccando produzione e autori, Stefano Bettarini è stato denunciato dal conduttore e diffidato da Mediaset, che manda in onda il reality show su Canale 5. Per l’ex calciatore, che è stato squalificato dopo neanche 48 ore di permanenza nella Casa di Cinecittà a seguito di una (presunta?) bestemmia, da lui sempre negata, ci sono dunque guai all’orizzonte. A riportare la notizia è stato il portale web Dagospia, dove si legge: “Mediaset ha deciso di diffidare Stefano Bettarini dopo i numerosi attacchi a mezzo social al Grande Fratello Vip, dichiarazioni ritenute lesive e ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo settimane in cui non ha fatto altro che criticare pesantementee il Grande Fratello Vip 5 in generale, attaccando produzione e autori,è stato denunciato dal conduttore eto da, che manda in onda il reality show su Canale 5. Per l’ex calciatore, che è stato squalificato dopo ne48 ore di permanenza nella Casa di Cinecittà a seguito di una (presunta?) bestemmia, da lui sempre negata, ci sono dunque guai all’orizzonte. A riportare la notizia è stato il portale web Dagospia, dove si legge: “ha deciso diredopo i numerosi attacchi a mezzo social al Grande Fratello Vip, dichiarazioni ritenute lesive e ...

beether2 : RT @messyygurl: Lui da come ha parlato Alfonso è convinto che PRIMO IN TENDENZA sia andato # Gf Vip Late show ... quando in realtà non è s… - messyygurl : Lui da come ha parlato Alfonso è convinto che PRIMO IN TENDENZA sia andato # Gf Vip Late show ... quando in realtà… - ggenesigg : Se stasera Alfonso apre la puntata urlando “GRANDE FRATELLO VIP 5 CI SIAMO ecc...” io faccio un macello, SPACCO TUT… - federica1119 : #GFVIP ??stasera mi aspetto un discorso di Alfonso a Dayane chiedendole se x lei è importante restare e il xché,poi… - infoitcultura : GF Vip: dopo il grave lutto della gieffina, Alfonso Signorini incontra Dayane Mello -