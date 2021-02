Genoa-Napoli: statistiche, precedenti e cenni storici (Di venerdì 5 febbraio 2021) Genoa-Napoli – precedenti, statistiche e curiosità di questa sfida valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2020-21, la seconda del girone di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 5 febbraio 2021)e curiosità di questa sfida valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2020-21, la seconda del girone di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

pisto_gol : Da quando c’è DBallardini, il Genoa è passato da 7pt in 13 partite-media 0.53, a 14pt in 7 partite, media 2.0, gli… - AngeloBW : Clamoroso, il #Napoli giocherà con il #Genoa. - sscalcionapoli1 : Giorgia Rossi: 'Il Genoa non prende gol da 4 partite, non sarà facile per il Napoli superare il fortino ma non deve… - GoldelNapoli : ?Sarà un mese impegnativo per gli azzurri??Ecco cosa ci aspetta?? - Patriziotolaur1 : RT @kisskissnapoli: +++ L'Asl ci fa sapere che il #Napoli potrà partire regolarmente per Genova dopo la notizia delle positività di #Koulib… -