Discorso di Conte ‘a tavolino’ | De Luca | “Aspettavamo Casalino con il grembiulino”

NAPOLI – "Si è conclusa la stagione del governo Conte due. in questi anni abbiamo conosciuto cose bizzarre, cose che noi umani neanche avremmo mai immaginato di poter vedere. L'ultima di queste meraviglie l'abbiamo vista quando è stato portato un tavolino davanti a palazzo Chigi, un tavolino spoglio, mi sembrava che avesse anche la vernice un po' scrostata. Volevano far vedere che almeno un banco buono c'era in Italia…". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca scherza sulla dichiarazione rilasciata ieri da Giuseppe Conte al termine di un colloquio con il nuovo presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi.

