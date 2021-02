Diffidati Fiorentina-Inter | i nerazzurri a rischio squalifica in vista della Lazio

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Tutto pronto indi, matchventunesima giornata di Serie A in programma alle 20:45 di venerdì 5 febbraio. Il calendario però mette l’di fronte a considerare anche la situazione legata ai. Sono tre i: Bastoni, Barella, Brozovic, tre big e tre titolarissimi per i. Una questione in più da considerare per Antonio Conte. Solo Amrabat e Ribery invece sono iin casache nella prossima giornata dovrà affrontare la Sampdoria.: Bastoni, Barella, Brozovic: Amrabat, Ribery SportFace.

A meno di tre ore dal fischio d'inizio di Fiorentina-Inter, l'anticipo della seconda giornata di ritorno di Serie A, non arrivano novità di formazione dal Franchi di ...