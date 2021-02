Desperados 3 | Shadow Tactics e? Mimimi lavora a una IP completamente nuova e originale

(Di venerdì 5 febbraio 2021), realizzatori di: Blades Of The Shogun and3, annunciano la produzione effettiva di un nuovo titolo: e sarà, naturalmente, un altro gioco di strategia in tempo reale. Non si tratterà, tuttavia, di un sequel diretto di, anzi: sarà una IP tutta, che ci porterà in un contesto mai visto prima nei titoli dello Studio. Il primo annuncio di "Codename Süßkartoffel" (sì, esatto: il nome dizione del titolo è proprio "Nome in codice: patata dolce"!) risale allo scorso anno, ma poi se ne sono perse le tracce, fino all'annuncio odierno che ci svela qualche dettaglio sul misterioso gioco. Leggi altro...

Non si tratterà, tuttavia, di un sequel diretto di Shadow Tactics, anzi: sarà una IP tutta nuova, che ci porterà in un contesto mai visto prima nei titoli dello Studio. Il primo annuncio di "Codename Süßkartoffel" risale allo scorso anno, ma poi se ne sono perse le tracce, fino all'annuncio odierno che ci svela qualche dettaglio sul misterioso gioco.