Dario Argento | racconti del terrore

(Di venerdì 5 febbraio 2021)è pronto a girare il suo prossimo film giallo, Occhiali neri, le cui riprese dovrebbero ricominciare a maggio: il regista «di paura» che il mondo ci invidia, 80 anni compiuti lo scorso settembre, continua a voler scuotere nel profondo. Perché come racconta a Malcom Pagani nel numero di GQ in edicola,ha ancora tanti film in testa, tante storie. «E le voglio girare perché senza cinema il mondo mi sembra un posto più povero, vuoto e insignificante». Ecco altri 15 segreti che ha svelato a GQ.Da febbraio a giugno la retrospettiva- The Exhibition, al Museo del cinema di Torino, rende omaggio al grande regista. Giacca e dolcevita Saint Laurent By Anthony Vaccarello Daniel Riera «Ho avuto molti amori, ...

Giusepp23938134 : @DSantanche Chiama Dario Argento,placherà il tuo terrore! - di_munir : 'Il tuo bosco confortevole?!'... Che faccia ha fatto!... 'Sembra il film di Dario Argento, Profondo rosso'... 'Semb… - ilaria_becciu : “ A me sembra di vedere il film di Dario Argento, Profondo Rosso” #MasterChefIt - estra2702 : 'Mi sembra di vedere un film di Dario Argento'. Ah, lo splendido pragmatismo del Nord Est! #MasterChefIt - millycam : “sembra il film Profondo Rosso di Dario Argento” ???????? #MasterChefIt -

Ultime Notizie dalla rete : Dario Argento

Corriere della Sera

I due medagliati europei giovanili (il cremoneseU20, il livornese oro U18) si ritrovano ... Gran Sasso Teramo) e non mancherà il decatletaDester (Carabinieri) che con il salto in lungo ...Successivamente recita nelle serie "I borgia" ed è la protagonista nel 2011 del nuovo film di"Dracula 3D". Nel 2012 lavora nell'opera prima di Simone Gandolfo "Evil Thing " Cose ...In attesa della nuova puntata de La vita in diretta, Alberto Matano ha diffuso via Instagram una romantica dichiarazione a lui indirizzata.Oggi alle 17.15 l’attrice è stata in diretta sulla pagina Facebook de IlFattoQuotidiano.it per presentare Anatomia di un cuore selvaggio (Piemme), intervistata da Claudia Rossi e Davide Turrini . Biop ...