Covid, la nuova e controversa strategia del Regno Unito: “Una sperimentazione per combinare due vaccini differenti” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ancora una volta il Regno Unito intraprende una strategia nuova e “controversa” sul fronte dell’immunizzazione della popolazione britannica. Dopo aver allungato i tempi di somministrazione della seconda dose del vaccino rispetto alla prima, ha ora avviato Com-Cov, un nuovo studio che verrà condotto dal National Immunization Schedule Evaluation Consortium (NISEC), con l’obiettivo di studiare gli effetti della combinazione di due vaccini diversi su una stessa persona, quello realizzato da Astrazeneca/Oxford e quello di Pfizer-BioNTech. La sperimentazione durerà un anno e servirà a valutare se la combinazione dei due vaccini possa migliorare o meno la protezione contro Sars Cov 2. Inoltre, se questa strategia si rivelasse vincente si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ancora una volta ilintraprende unae “” sul fronte dell’immunizzazione della popolazione britannica. Dopo aver allungato i tempi di somministrazione della seconda dose del vaccino rispetto alla prima, ha ora avviato Com-Cov, un nuovo studio che verrà condotto dal National Immunization Schedule Evaluation Consortium (NISEC), con l’obiettivo di studiare gli effetti della combinazione di duediversi su una stessa persona, quello realizzato da Astrazeneca/Oxford e quello di Pfizer-BioNTech. Ladurerà un anno e servirà a valutare se la combinazione dei duepossa migliorare o meno la protezione contro Sars Cov 2. Inoltre, se questasi rivelasse vincente si ...

Internazionale : Come il covid ha cambiato la scienza. La ricerca ha fatto enormi passi avanti. Ma ha anche mostrato gravi limiti. R… - SkyTG24 : Covid, nuova possibile variante scoperta in Messico - robersperanza : Ho firmato una nuova ordinanza che proroga il blocco dei voli in partenza dal Brasile e il divieto di ingresso in I… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Covid, la nuova e controversa strategia del Regno Unito: “Una sperimentazione per combinare due vaccini differenti” ht… - cappello_di : RT @fattoquotidiano: Covid, la nuova e controversa strategia del Regno Unito: “Una sperimentazione per combinare due vaccini differenti” ht… -