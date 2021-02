Covid | bozza monitoraggio Iss | L' Rt nazionale resta allo 0 | 84 A rischio alto 3 regioni

Agenzia_Ansa : #covid Rt nazionale fermo a 0,84 Sardegna in giallo da lunedì #ANSA - MediasetTgcom24 : Iss, bozza monitoraggio: rischio aumento dei casi senza misure nazionali e locali #Coronavirus… - SkyTG24 : Covid, bozza monitoraggio Iss: 'L'Rt nazionale resta allo 0,84' - Nico6410 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid l'epidemiologo #Rezza 'Troppi morti, la situazione non è confortante' #ANSA - arcanodavvero : RT @Miti_Vigliero: Covid, Rezza: 'Situazione non è confortante, troppi morti. Oggi 14mila' - (14mila casi, no morti...) -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bozza

Peggiora il quadro del contagio dain Italia: in base alladel monitoraggio settimanale di Iss - Ministero della Salute ( clicca qui per scaricare il documento in Pdf ) ben 13 regioni evidenziano un trend di casi in aumento ...- - > Leggi Anche, lunedì la Sardegna tornerà zona gialla - Vaccini, da martedì al via la campagna per gli under 55 Terapie intensive, stabile numero Regioni sopra la soglia critica Si mantiene ...Stando a quanto emerso è infatti questo il valore che la cabina di regia sta valutando nel monitoraggio settimanale sul Covid in Italia basato sui dati Iss-Ministero della Salute. L'indice di ...MANTOVA, 05 feb. -"Non c'è alcun via libera del Comitato Tecnico Scientifico alla riapertura della ristorazione nelle zone e negli orari che attualmente ne prevedono la chiusura. Nel verbale della riu ...