Covid-19, allarmante aumento dei contagi: misure drastiche a Castelpagano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiA seguito dell’allarmante aumento dei contagi da Covid-19 nel comune di Castelpagano, il sindaco Giuseppe Bozzuto ha emanato un’ordinanza sindacale, la n°27 del 5 febbraio 2021, dove si dispone la chiusura di bar, ristoranti, pizzerie, agriturismi, fioristi, barbieri, parrucchieri ed estetisti. La chiusura delle attività dovrà essere osservata per dieci giorni. Stessa sorte anche per il mercato settimanale per domenica 7 e domenica 14 febbraio e di quello ambulante per tutti i giorni della settimana; l’accesso agli uffici comunali solo previa prenotazione telefonica. Confermata anche la proroga di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino al 15 febbraio. Il numero dei positivi al Covid-19 nel comune di Castelpagano è attualmente di 32 ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiA seguito dell’deida-19 nel comune di, il sindaco Giuseppe Bozzuto ha emanato un’ordinanza sindacale, la n°27 del 5 febbraio 2021, dove si dispone la chiusura di bar, ristoranti, pizzerie, agriturismi, fioristi, barbieri, parrucchieri ed estetisti. La chiusura delle attività dovrà essere osservata per dieci giorni. Stessa sorte anche per il mercato settimanale per domenica 7 e domenica 14 febbraio e di quello ambulante per tutti i giorni della settimana; l’accesso agli uffici comunali solo previa prenotazione telefonica. Confermata anche la proroga di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino al 15 febbraio. Il numero dei positivi al-19 nel comune diè attualmente di 32 ...

Spacettf : - paolochiariello : #Covid altri 500morti e quasi 10mila contagi in Italia - juornoit : #Covid altri 500morti e quasi 10mila contagi in Italia - SecolodItalia1 : Dati Covid, 7925 positivi, 329 morti. Report allarmante sui vaccini: “Immunità di gregge nel 2023”… - aureumelio : Ora stiamo assistendo a uno schema molto prevedibile poiché stiamo segnalando in tutto il mondo dove gli anziani st… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid allarmante Aumento covid: in Umbria è allarme scuole

Soprattutto tra i 6 e i 10 anni (l'età delle elementari) l'andamento viene definito "allarmante", ... E a proposito dei test anti Covid effettuati nelle farmacie Federfarma, su 17.193 studenti e prof ...

Covid: i nuovi colori delle regioni dall'8 febbraio

Inoltre, gli esperti cominciano a temere per la diffusione delle varianti del Coronavirus (per approfondire leggi qui: Varianti Covid: ecco dove si trovano in Italia ). Il quadro più allarmante, da ...

Ordinanza scuole in Campania, De Luca: “Troppi contagi, dobbiamo prendere decisioni” Fanpage.it Covid-19, allarmante aumento dei contagi: misure drastiche a Castelpagano

A seguito dell’allarmante aumento dei contagi da Covid-19 nel comune di Castelpagano, il sindaco Giuseppe Bozzuto ha emanato un’ordinanza sindacale, la n°27 del 5 febbraio 2021, dove si dispone la chi ...

Castelpagano, è allarme covid. Il sindaco chiude tutto: ‘Evitate spostamenti e aggregazione’

E’ allarme covid a Castelpagano per l’aumento dei positivi all’interno della piccola comunità sannita. Il sindaco Giuseppe Bozzuto è intervenuto con un’ordinanza per adottare misure restrittive volte ...

Soprattutto tra i 6 e i 10 anni (l'età delle elementari) l'andamento viene definito "", ... E a proposito dei test antieffettuati nelle farmacie Federfarma, su 17.193 studenti e prof ...Inoltre, gli esperti cominciano a temere per la diffusione delle varianti del Coronavirus (per approfondire leggi qui: Varianti: ecco dove si trovano in Italia ). Il quadro più, da ...A seguito dell’allarmante aumento dei contagi da Covid-19 nel comune di Castelpagano, il sindaco Giuseppe Bozzuto ha emanato un’ordinanza sindacale, la n°27 del 5 febbraio 2021, dove si dispone la chi ...E’ allarme covid a Castelpagano per l’aumento dei positivi all’interno della piccola comunità sannita. Il sindaco Giuseppe Bozzuto è intervenuto con un’ordinanza per adottare misure restrittive volte ...