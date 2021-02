Cos' è l' anakinra | l' antinfiammatorio che riduce la mortalità del Covid

(Di venerdì 5 febbraio 2021) AGI - Spegnere la tempesta di citochine infiammatorie che colpisce i pazienti con forme gravi di-19 è possibile, basta colpire la citochina giusta. Lo dimostrano i risultati di una ricerca clinica pubblicata sulla rivista Lancet Rheumatology, coordinata da Lorenzo Dagna - primario dell'Unità di Immunologia, Reumatologia, Allergologia e Malattie Rare e professore associato dell'Università Vita-Salute San Raffaele - e da Giulio Cavalli, medico ricercatore della stessa unità. L'analisi statistica dei dati è stata possibile anche grazie alla collaborazione con i ricercatori dell'Istituto di Ricerca Urologica (URI) del San Raffaele. Lo studio mette a confronto, per la prima volta, l'efficacia di due diversi tipi di anti-infiammatori in una coorte di pazienti con forme gravi di-19: l'inibitore dell'Interleuchina IL-1, chiamato ...

Ultime Notizie dalla rete : Cos anakinra

AGI - Agenzia Italia

I tassi di mortalità del Covid-19 sono in buona parte associati all'emergere, nei pazienti con forme gravi della malattia, della cosiddetta sindrome da tempesta citochinica, uno stato iper-infiammator ...È arrivato il via libera dall’Aifa a due anticorpi monoclonali per il trattamento di Covid-19, con alcune condizioni e per una categoria ...