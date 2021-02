Coronavirus, in Piemonte vaccinate oltre 220mila persone (Di venerdì 5 febbraio 2021) Coronavirus, in Piemonte al via la vaccinazione per forze dell'ordine e personale scolastico 4 febbraio 2021 Sono 9.365 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il covid nella giornata di ieri, ... Leggi su novaratoday (Di venerdì 5 febbraio 2021), inal via la vaccinazione per forze dell'ordine e personale scolastico 4 febbraio 2021 Sono 9.365 leche hanno ricevuto il vaccino contro il covid nella giornata di ieri, ...

Sofia04052020 : RT @cittadirivalta: Scatta oggi in #Piemonte la #zonarossa. A #Rivalta resta alta l'allerta per l'emergenza #coronavirus. Il video con tutt… - spinelli_idd : #Torino vuol cancellare la poverta' cancellando i poveri #appendino #clochard #05Feb #CheDioCiAiuti6… - VerbaniaNotizie : #coronavirus: aggiornamenti (5/02/2021 - ore 16.30) da #regionepiemonte - NovaraToday : Coronavirus, quasi mille nuovi casi in Piemonte: in calo i ricoveri - Alessandria24C : Salute - #Coronavirus, in #Piemonte inoculato il 91,6% delle dosi di #Vaccino disponibili -