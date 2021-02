Come è stata gestita l’emergenza Covid in Liguria? Una ricerca indipendente prova a fare chiarezza (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un gruppo di cittadini ha raccolto le testimonianze di 400 persone: “Vogliamo capire cosa ha funzionato e cosa no” Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un gruppo di cittadini ha raccolto le testimonianze di 400 persone: “Vogliamo capire cosa ha funzionato e cosa no”

Ettore_Rosato : 5 anni fa è stata approvata una legge contro lo #sprecoalimentare su iniziativa della collega @McGadda. Prima in It… - gennaromigliore : A fallire non è stata la politica, ma una certa politica fatta di tanti personalismi e pochi contenuti. Il governo… - robertosaviano : La foto che racconto questa settimana su @7corriere è stata scattata a Omsk in Siberia, nel corso delle manifestaz… - ChiaraAgus20 : Dayane “io non sono mai stata così tanto coccolata come ora in vita mia” Cucciola???? #rosmello - miK_Rosmello : RT @sara9995555: D “io non sono mai stata così tanto coccolata come ora in vita mia” ???? #rosmello -