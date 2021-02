Cantante Mascherato | l’omaggio commosso di Milly Carlucci a Fabrizio Frizzi

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 6 febbraio 2021) Oltre a maschere pazzesche, colori, luci, coreografie e risate, la seconda puntata delè stata caratterizzata da un momento di profonda commozione, tanto per la padrona di casa quanto per i giudici al tavolo: il ricordo didi cui oggi sarebbe stato il compleanno.Dopo aver sPecorella, sfidata da Baby Alieno, dietro la cui maschera si nascondeva Alessandra Mussolini, e prima di dare il via alla gara,ha voluto prendere pochi minuti per ricordare l’amico che non c’è più,scomparso nel 2018. “Vorrei ricordare una cosa che mi scalda tanto il cuore ” ha esordito ...