Call of Duty ha generato fino a oggi entrate per circa $27 miliardi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Call of Duty è un franchise che continua a vedere una continua crescita anno dopo anno e il 2020 in particolare è stato un grande anno per la serie. Con il successo del lancio di Black Ops Cold War, le forti vendite di Modern Warfare e il continuo successo di Warzone e COD: Mobile, Call of Duty ha volato davvero alto nel 2020, con oltre 100 milioni di utenti attivi mensilmente. In effetti, il continuo successo ha aiutato la serie a raggiungere alcuni numeri piuttosto impressionanti nel corso della sua vita. Parlando durante la recente conference Call con gli investitori di Activision-Blizzard, il CEO Bobby Kotick ha rivelato che per tutto il suo ciclo vitale, fino ad oggi, Call of Duty ha generato ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 5 febbraio 2021)ofè un franchise che continua a vedere una continua crescita anno dopo anno e il 2020 in particolare è stato un grande anno per la serie. Con il successo del lancio di Black Ops Cold War, le forti vendite di Modern Warfare e il continuo successo di Warzone e COD: Mobile,ofha volato davvero alto nel 2020, con oltre 100 milioni di utenti attivi mensilmente. In effetti, il continuo successo ha aiutato la serie a raggiungere alcuni numeri piuttosto impressionanti nel corso della sua vita. Parlando durante la recente conferencecon gli investitori di Activision-Blizzard, il CEO Bobby Kotick ha rivelato che per tutto il suo ciclo vitale,adofha...

