Calcio Napoli, dopo Ghoulam c’è un nuovo positivo in squadra (Di venerdì 5 febbraio 2021) nuovo giocatore del Napoli positivo al Covid. dopo Ghoulam, anche Koulibaly è risultato positivo al coronavirus. Il difensore senegalese è attualmente asintomatico ed è in isolamento. Questo il comunicato ufficiale del club: “dopo i tamponi effettuati questa mattina, Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 5 febbraio 2021)giocatore delal Covid., anche Koulibaly è risultatoal coronavirus. Il difensore senegalese è attualmente asintomatico ed è in isolamento. Questo il comunicato ufficiale del club: “i tamponi effettuati questa mattina, Kalidou Koulibaly è risultatoal Covid-19. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #Covid Napoli, anche #Koulibaly positivo - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Roma, risolto il caso Dzeko: il centravanti torna tra i convocati: Roma… - antofns : RT @Baccalaiuolo: Zingaro Non capisce un cazzo di calcio Crede che Ghoulam sia ancora al top Euronics merda Porta il virus VIA DA NAPOLI ht… - Ric1926_ : RT @Baccalaiuolo: Zingaro Non capisce un cazzo di calcio Crede che Ghoulam sia ancora al top Euronics merda Porta il virus VIA DA NAPOLI ht… - RaiSport : ?? #Koulibaly positivo al #Covid, è asintomatico Lo ha comunicato il #Napoli in un tweet. Il difensore è in isolame… -