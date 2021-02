Bollettino 5 febbraio (Di venerdì 5 febbraio 2021) - Nel primo grafico il totale dei casi positivi, dei deceduti e dei guariti e nel secondo i pazienti positivi in isolamento, quelli ricoverati ed quelli in terapia intensiva. I dati di riferimento ... Leggi su gazzettadilivorno (Di venerdì 5 febbraio 2021) - Nel primo grafico il totale dei casi positivi, dei deceduti e dei guariti e nel secondo i pazienti positivi in isolamento, quelli ricoverati ed quelli in terapia intensiva. I dati di riferimento ...

repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 5 febbraio: 14.218 nuovi casi e 377 morti - VincenzoDeLuca : ??COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (5 febbraio 2021) Ecco l’aggiornamen… - Corriere : In Italia 14.218 nuovi casi e 377 morti. Tasso di positività al 5,2% - zazoomblog : Coronavirus in Italia il bollettino del 5 febbraio: cala il numero delle vittime - #Coronavirus #Italia… - AskdataCovid : #Coronavirus, bollettino in data: 05 Febbraio 2021 per la regione Toscana. 703 i nuovi casi accertati con 16.946 t… -