A Napoli aumentano i ragazzi che non studiano né lavorano: i dati quartiere per quartiere (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiE’ in aumento a Napoli il numero di giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano e non studiano, i cosiddetti “neet“. Si concentrano nelle zone socialmente ed economicamente più deprivate della città. Nella maggioranza dei casi appartengono a famiglie vulnerabili dal punto di vista socio-economico e in zone con i valori immobiliari più bassi. A Napoli in media sono 22,8 i giovani che non lavorano e non studiano. I dati più preoccupanti riguardano i quartieri Ponticelli, Scampia, Mercato e San Giovanni a Teduccio con il 30%. Male anche il quartiere Stella dove sono 27 i neet ogni 100 giovani. In tali quartieri la quota di ragazzi che non studia e non lavora è tripla rispetto a quella dei ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiE’ in aumento ail numero di giovani tra i 15 e i 29 anni che none non, i cosiddetti “neet“. Si concentrano nelle zone socialmente ed economicamente più deprivate della città. Nella maggioranza dei casi appartengono a famiglie vulnerabili dal punto di vista socio-economico e in zone con i valori immobiliari più bassi. Ain media sono 22,8 i giovani che none non. Ipiù preoccupanti riguardano i quartieri Ponticelli, Scampia, Mercato e San Giovanni a Teduccio con il 30%. Male anche ilStella dove sono 27 i neet ogni 100 giovani. In tali quartieri la quota diche non studia e non lavora è tripla rispetto a quella dei ...

