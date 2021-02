Tuchel: “Sono astemio, ma se batto il Tottenham berrò un gin tonic” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Stasera Thomas Tuchel affronterà il suo primo derby da allenatore del Chelsea. Il tecnico tedesco è apparso tuttavia molto rilassato nella conferenza stampa di ieri alla vigilia, scherzando sulle sue abitudini e su come potrebbe festeggiare un’eventuale successo contro il Tottenham: “Provo a essere vegetariano, alcuni giorni è facile e altri no. Quando ho davanti un piatto di pasta alla bolognese, dimentico di esserlo. Con me vi potete divertire molto. Se vincessimo potrei prendere un gin tonic, non Sono un amante di vino e birra. Il mio consumo di alcolici è pari allo zero, ma ci divertiremmo lo stesso”. Foto: Twitter Chelsea L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 4 febbraio 2021) Stasera Thomasaffronterà il suo primo derby da allenatore del Chelsea. Il tecnico tedesco è apparso tuttavia molto rilassato nella conferenza stampa di ieri alla vigilia, scherzando sulle sue abitudini e su come potrebbe festeggiare un’eventuale successo contro il: “Provo a essere vegetariano, alcuni giorni è facile e altri no. Quando ho davanti un piatto di pasta alla bolognese, dimentico di esserlo. Con me vi potete divertire molto. Se vincessimo potrei prendere un gin, nonun amante di vino e birra. Il mio consumo di alcolici è pari allo zero, ma ci divertiremmo lo stesso”. Foto: Twitter Chelsea L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

