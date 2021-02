Spread Btp - Bund a 102,5 punti (Di giovedì 4 febbraio 2021) La reputazione di Mario Draghi in Europa migliora anche quella dell'Italia e lo Spread tra Btp e Bund si stringe, lentamente, scende a 102,5 punti base. Intanto arriva un segnale di apertura da Luigi ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 4 febbraio 2021) La reputazione di Mario Draghi in Europa migliora anche quella dell'Italia e lotra Btp esi stringe, lentamente, scende a 102,5base. Intanto arriva un segnale di apertura da Luigi ...

TgLa7 : Titoli Stato: #spread Btp/Bund apre in calo a 105 - fattoquotidiano : L'EFFETTO #DRAGHI SUI MERCATI - SkyTG24 : Effetto Draghi sui mercati, spread Btp-Bund riprende discesa e tocca i 103 - RoccoP81714104 : RT @giuseppe_masala: E se dopo un eventuale no a Draghi arrivasse 'lo spread'? Nel senso, e se la BCE decidesse di acquistare titoli sulla… - leggipurequesto : RT @ultimenotizie: La reputazione di Mario #Draghi in Europa migliora anche quella dell'Italia e lo #spread tra Btp e Bund si stringe, lent… -