Sanremo 2021, Ermal Meta torna al Festival con "Un milione di cose da dirti" (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tornerà sul palco dell'Ariston Ermal Meta con il suo nuovo singolo "Un milione di cose da dirti", ma scopriamo di cosa parla Fonte instagram (@ErmalMetamusic)Dal 2 al 6 marzo 2021 andrà in onda dal teatro Ariston la settantunesima edizione del Festival di Sanremo e sarà condotto, per il secondo anno consecutivo, da Amadeus, che sarà anche direttore artistico. Al suo fianco vedremo ancora una volta Fiorello, e come ospiti fissi, Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic. Ci saranno anche Elodie, Naomi Campbell e Matilda De Angelis come co-conduttrici al fianco di Amadeus. Per la prima volta in settantuno anni, il Festiva di Sanremo si terrà senza pubblico a causa dell'impossibilità di ...

