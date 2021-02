Sampdoria, Ferrero: «Io stimo moltissimo Ranieri, se lui vorrà sarà confermato» (Di giovedì 4 febbraio 2021) Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato del futuro del tecnico Claudio Ranieri sulla panchina blucerchiata Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Telenord, soffermandosi sul futuro del tecnico Claudio Ranieri sulla panchina blucerchiata, in dubbio visto che i due, ad oggi, non si sono ancora incontrati per discuterne. «Mi sembra troppo giovane per andare in pensione, lui è un uomo che secondo me potrà allenare per i prossimi dieci anni. È un signore pieno di energia, un bravo allenatore e abbiamo ancora 18 partite. Io stimo moltissimo il signor Ranieri, se lui vorrà sarà confermato». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Massimo, presidente della, ha parlato del futuro del tecnico Claudiosulla panchina blucerchiata Massimo, presidente della, ha parlato ai microfoni di Telenord, soffermandosi sul futuro del tecnico Claudiosulla panchina blucerchiata, in dubbio visto che i due, ad oggi, non si sono ancora incontrati per discuterne. «Mi sembra troppo giovane per andare in pensione, lui è un uomo che secondo me potrà allenare per i prossimi dieci anni. È un signore pieno di energia, un bravo allenatore e abbiamo ancora 18 partite. Ioil signor, se lui». Leggi su Calcionews24.com

