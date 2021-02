Roberta Siragusa | il fidanzato appicca il fuoco in cella | ' Non è tentato suicidio | forse gesto dimostrativo'

carlaruocco1 : Qual è 'l'amore' che ti porta a lasciare la scuola, a subire brutali violenze e infine a perdere la vita? Penso a… - statodelsud : Omicidio Caccamo, tutto il paese ai funerali di Roberta Siragusa - Pino__Merola : Omicidio Caccamo, tutto il paese ai funerali di Roberta Siragusa - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: L'ultimo saluto a Roberta Siragusa - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: L'ultimo saluto a Roberta Siragusa -

Ultime Notizie dalla rete : Roberta Siragusa

... fidanzato accusato tenta di darsi fuoco in carcere 4 Febbraio 2021 Pietro Morreale, il ragazzo di 19 anni accusato dell'omicidio della fidanzata17enne, come apprende l'Adnkronos, ...commenta Caccamo (Palermo), i funerali diAnsa 1 di 5 Ansa 2 di 5 Ansa 3 di 5 Ansa 4 di 5 Ansa 5 di 5 - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Pietro Morreale , 19 anni, accusato dell'omicidio di, ...Il fidanzato di Roberta Siragusa, la 17enne uccisa e ritrovata in un burrone, viene arrestato e tenta l'insano gesto in cella ...Un gesto che riporta alla mente quelli che potrebbero essere stati gli ultimi istanti di vita di Roberta Siragusa, quello compiuto nella sua cella del carcere Pagliarelli di Palermo da Pietro Morreale ...