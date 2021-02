Restauro del trittico nel museo di Palermo in diretta streaming (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sabato prossimo, a partire dalle 17, in diretta Fb sulla pagina https://www.facebook.com/abatellis/ si potrà assistere all'avvio del Restauro di un trittico tardo medioevale a fondo oro , custodito nei... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sabato prossimo, a partire dalle 17, inFb sulla pagina https://www.facebook.com/abatellis/ si potrà assistere all'avvio deldi untardo medioevale a fondo oro , custodito nei...

FinestreArte : Prende avvio in diretta streaming il restauro di un trittico del XV secolo conservato nei depositi di Palazzo Abate… - DavideGuastalla : RT @italiamedievale: Duomo di Spoleto: al via il restauro del pavimento cosmatesco della navata centrale - lis_cuba : RT @CulturaCubaRoma: “L’impegno con #EusebioLeal è stato al di sopra di tutto” Il restauro del Campidoglio Nazionale, un’opera monumentale… - tribuna_treviso : Ad Altivole nel Trevigiano l’opera dell’architetto Carlo Scarpa rende eterno l’amore tra Giuseppe e Onorina. Guido… - GDS_it : #Palermo: Art bonus a Palazzo Abatellis, in diretta l'avvio del restauro di un trittico tardo medioevale… -