Primi giudizi sul Samsung Galaxy S10 con aggiornamento Android 11 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Non potevano certo mancare i Primi giudizi relativi al Samsung Galaxy S10, dopo l’installazione dell’aggiornamento con Android 11. In attesa che la situazione si sblocchi una volta per tutte anche per il pubblico in possesso di un modello brandizzato, bisogna tenere in considerazione che il vero e proprio rollout via OTA per i dispositivi no brand sia scattato quasi una settimana fa. Questo, nonostante l’ondata di notifiche sia stata segnalata nella giornata di martedì, come vi abbiamo riportato con un articolo apposito. Bilanci preliminari per il Samsung Galaxy S10 con aggiornamento Android 11 Quali sono i Primi giudizi sul Samsung Galaxy S10, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Non potevano certo mancare irelativi alS10, dopo l’installazione dell’con11. In attesa che la situazione si sblocchi una volta per tutte anche per il pubblico in possesso di un modello brandizzato, bisogna tenere in considerazione che il vero e proprio rollout via OTA per i dispositivi no brand sia scattato quasi una settimana fa. Questo, nonostante l’ondata di notifiche sia stata segnalata nella giornata di martedì, come vi abbiamo riportato con un articolo apposito. Bilanci preliminari per ilS10 con11 Quali sono isulS10, ...

micol_tortora : Raga io capisco che ognuno vuole esprimere la propria opinione ma sappiamo che risolvono ,hanno superato ben peggio… - LuRock64 : @Romanista24 Bisognerebbe segna nomi e cognomi perché se Sanchez dovesse fa bene so I primi che te scrivono di acqu… - AcVo_KA : @erraioo ma ha giocato 3 partite, di cui in una 5 minuti, in una era fuori ruolo ed in un'altra siamo stati in 10 p… -