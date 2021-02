“Positiva al Covid vivevo in auto fino a due giorni fa” (Di giovedì 4 febbraio 2021) di Monica De Santis 50 anni, malata di Covid e costretta fino a due giorni fa avivere nella sua macchina. Questa è la storia di Maria Cascone, una donna di Angri che il prossimo 27 febbraio compirà 50 anni. Separata, madre di tre figli, dopo aver vissuto per oltre 9 anni in una casa fredda ed umida, in via Concilio, dove nelle giornate di pioggia cadeva l’acqua anche all’interno si è ritrovata dal gennaio del 2020 a vivere sola e in auto… “Con un reddito di 400 euro purtroppo non riuscivo a pagare il fitto, poi quando mia figlia si è sposata ed è andata a vivere giustamente con il marito ed il mio primo figlio ha deciso di andare anche lui a vivere da solo, mi è mancato anche il loro sostegno economico. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 4 febbraio 2021) di Monica De Santis 50 anni, malata die costrettaa duefa avivere nella sua macchina. Questa è la storia di Maria Cascone, una donna di Angri che il prossimo 27 febbraio compirà 50 anni. Separata, madre di tre figli, dopo aver vissuto per oltre 9 anni in una casa fredda ed umida, in via Concilio, dove nelle giornate di pioggia cadeva l’acqua anche all’interno si è ritrovata dal gennaio del 2020 a vivere sola e in… “Con un reddito di 400 euro purtroppo non riuscivo a pagare il fitto, poi quando mia figlia si è sposata ed è andata a vivere giustamente con il marito ed il mio primo figlio ha deciso di andare anche lui a vivere da solo, mi è mancato anche il loro sostegno economico. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

