Non era un partito di carta. Rondolino e il Pci per immagini (Di giovedì 4 febbraio 2021) Del PCI, di questa grande comunità umana e politica, i simboli più amati erano la bandiera e la tessera. Ma se la bandiera è un simbolo prevalentemente collettivo, da appendere sulla porta della sezione o da sventolare alle manifestazioni e nelle piazze, quando si è in tanti, la tessera ha qualcosa di più intimo e personale: è un pezzo unico, sebbene sia perfettamente uguale a migliaia, a milioni di altre, perché porta inscritto il proprio nome. Già nella seconda metà dell’Ottocento le prime leghe contadine, le società operaie e le società di mutuo soccorso stampavano ciascuna la propria tessera, e la prassi fu naturalmente adottata anche dal PSI a partire dalla sua fondazione nel 1892. Rimase però la tradizione delle tessere locali, emesse cioè dalle singole strutture di base del partito, e soltanto a partire dal 1905 la Direzione nazionale del PSI cominciò a ... Leggi su formiche (Di giovedì 4 febbraio 2021) Del PCI, di questa grande comunità umana e politica, i simboli più amati erano la bandiera e la tessera. Ma se la bandiera è un simbolo prevalentemente collettivo, da appendere sulla porta della sezione o da sventolare alle manifestazioni e nelle piazze, quando si è in tanti, la tessera ha qualcosa di più intimo e personale: è un pezzo unico, sebbene sia perfettamente uguale a migliaia, a milioni di altre, perché porta inscritto il proprio nome. Già nella seconda metà dell’Ottocento le prime leghe contadine, le società operaie e le società di mutuo soccorso stampavano ciascuna la propria tessera, e la prassi fu naturalmente adottata anche dal PSI a partire dalla sua fondazione nel 1892. Rimase però la tradizione delle tessere locali, emesse cioè dalle singole strutture di base del, e soltanto a partire dal 1905 la Direzione nazionale del PSI cominciò a ...

marcotravaglio : UN NO GENTILE MA NETTO Non è vero che l’esplorazione di Fico sia stata totalmente inutile. Non ci ha ridato un gove… - borghi_claudio : @FrancoBechis Ha salvato questo Paese? E quando? Quando lo spread andò a 500 nel 2011? Eh no, lì non intervenne per… - borghi_claudio : Quindi per una cosa che si poteva sapere con una telefonata a Natale abbiamo buttato un mese nel wc... se oseranno… - pinpin68 : RT @Tommasolabate: Si procede verso una maggioranza giallorossoazzurra. Se così fosse, Italia Viva avrebbe un merito storico che, comunque… - chaotic_cami_ : Ho controllato Retvenko era lui oggi piacevolmente stupita dalla mia memoria In tutto ciò non ho letto ancora una r… -