Neymar: "Per i calciatori la bella vita è un dovere, ci serve per restare concentrati" (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nei prossimi giorni Neymar firmerà un nuovo contratto quadriennale col Paris Saint-Germain, con un accordo da centinaia di milioni di euro. Sventato il ritorno in Spagna: niente Barcellona o Real Madrid. Parigi ormai è casa sua. E in un'intervista al Daily Mail spiega perché. Spoiler: gli piace un sacco divertirsi, e la Premier per esempio sarebbe troppo "fisica" per lui. "Non riesco a guardare molto la Premier League, ma ho sentito che ci sono molti contatti fisici in partita… Ma il campionato francese ha anche troppo contatto fisico! Londra è una delle città che amo di più al mondo per la sua cultura. Ma non so se ci vivrei" Anche questa settimana Neymar ha dovuto negare le notizie dal Brasile di una grande festa organizzata per festeggiare il suo compleanno. La replica del suo Capodanno che aveva fatto indignare mezzo mondo. Ma lui difende la ...

