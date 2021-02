Molestie sessuali, il procuratore di Firenze a giudizio davanti al Csm (Di giovedì 4 febbraio 2021) Protagonisti due magistrati, la storia emersa dalle intercettazioni del caso Palamara. Nei fascicoli della sezione disciplinare del Consiglio superiore il procuratore di Firenze finisce sotto accusa per violenza. Ma anche la posizione della sua presunta vittima finisce sotto la lente per il tentativo di rovinargli la carriera Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 4 febbraio 2021) Protagonisti due magistrati, la storia emersa dalle intercettazioni del caso Palamara. Nei fascicoli della sezione disciplinare del Consiglio superiore ildifinisce sotto accusa per violenza. Ma anche la posizione della sua presunta vittima finisce sotto la lente per il tentativo di rovinargli la carriera

di essere vittima di bullismo o di cyberbullismo (considerati dopo droghe e violenze sessuali le minacce più temute), il rischio di adescamento da parte di malintenzionati (39,20%), lo stalking (36,56%) e le molestie

Tutti e due a processo, accusatrice e accusato. Al centro un caso di molestie sessuali, che si sarebbe verificato nel 2015 nel corridoio di un albergo della capitale dove entrambi partecipavano a un convegno. Stavolta però i protagonisti non sono due persone comuni, ma ...

I dati dell’Osservatorio Indifesa 2020 di Terre des hommes e Scuolazoo elaborati in base alle risposte di 6mila adolescenti ...

Il 61% dei giovani afferma di essere vittima di bullismo o di cyberbullismo (considerati dopo droghe e violenze sessuali le minacce più temute dai ragazzi), e ...

Tutti e due a processo, accusatrice e accusato. Al centro un caso di molestie sessuali, che si sarebbe verificato nel 2015 nel corridoio di un albergo della capitale dove entrambi partecipavano a un convegno. Stavolta però i protagonisti non sono due persone comuni, ma magistrati.

I dati dell'Osservatorio Indifesa 2020 di Terre des hommes e Scuolazoo elaborati in base alle risposte di 6mila adolescenti mostrano che il 61% dei giovani afferma di essere vittima di bullismo o di cyberbullismo (considerati dopo droghe e violenze sessuali le minacce più temute dai ragazzi).