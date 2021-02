Merce contraffatta, scoperto magazzino base: 4 denunce (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma – Occultavano capi e accessori contraffatti in un’abitazione al Pigneto: un magazzino utilizzato anche come base di produzione del falso, quello scoperto dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale dei gruppi Gssu e Spe, diretti dal vice comandante Stefano Napoli. Oltre al sequestro di diverse centinaia di prodotti e marchi pronti per essere apposti sui prodotti, 4 le persone, di nazionalita’ senegalese tra i 35 e i 40 anni, denunciate per i reati di ricettazione e contraffazione. L’operazione e’ scattata la notte scorsa, dopo una serie di indagini che hanno preso piede dai controlli che le pattuglie svolgono quotidianamente nelle aree dove il fenomeno del commercio abusivo e’ piu’ radicato. La Merce, perlopiu’ borse, portafogli, occhiali, cinture e capi d’abbigliamento, qualora fosse stata messa in ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma – Occultavano capi e accessori contraffatti in un’abitazione al Pigneto: unutilizzato anche comedi produzione del falso, quellodagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale dei gruppi Gssu e Spe, diretti dal vice comandante Stefano Napoli. Oltre al sequestro di diverse centinaia di prodotti e marchi pronti per essere apposti sui prodotti, 4 le persone, di nazionalita’ senegalese tra i 35 e i 40 anni, denunciate per i reati di ricettazione e contraffazione. L’operazione e’ scattata la notte scorsa, dopo una serie di indagini che hanno preso piede dai controlli che le pattuglie svolgono quotidianamente nelle aree dove il fenomeno del commercio abusivo e’ piu’ radicato. La, perlopiu’ borse, portafogli, occhiali, cinture e capi d’abbigliamento, qualora fosse stata messa in ...

