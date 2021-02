Massimo Mauro | “La partita con l’Inter? Lo avevo detto | era un allenamento per la Juve”

Leggi su sportface

(Di giovedì 4 febbraio 2021), ex calciatore dellantus, è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, toccando vari temi tra cui la sfida di Coppa Italia Inter-ntus: “Comegià, per i bianconeri è stato un, ci sono cose decisamente più importanti a cui pensare. Se lantus va in fondo in Champions League e arriva seconda in campionato è un’annata fantastica.invece è già stata eliminata dalla Champions e rischia di uscire anche dalla Coppa Italia. Se non dovesse vincere il campionato sarebbe un vero e proprio fallimento“. L’opinionista ha poi elogiato Andrea Pirlo: “Conosce bene l’ambiente ed ha una mentalità vincente. Quest’anno laè migliorata anche grazie al buon lavoro che lui sta ...