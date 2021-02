Le strane storie di Elisabetta Gregoraci su Instagram: hackerato il suo profilo? (Di giovedì 4 febbraio 2021) Oggi è un giorno speciale per Elisabetta Gregoraci che festeggia il suo compleanno. E in queste ore ha postato diverse storie sui social, mostrandosi felice in compagnia di sua sorella Marzia, con la quale sta trascorrendo un giorno così speciale. Ma pochissimi minuti fa sul suo profilo Instagram, sono apparse delle storie parecchio bizzarre che ci portano a pensare che qualcuno sia entrato dentro al profilo della Gregoraci e abbia pubblicato queste IG stories. Potrebbe esser stato hackerato il suo profilo? Sembrerebbe proprio di si, a meno che non stia scherzando ma visto che oggi ha di certo di meglio da fare, essendo il suo compleanno, forse qualcuno sta usando il suo profilo. Sui ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 4 febbraio 2021) Oggi è un giorno speciale perche festeggia il suo compleanno. E in queste ore ha postato diversesui social, mostrandosi felice in compagnia di sua sorella Marzia, con la quale sta trascorrendo un giorno così speciale. Ma pochissimi minuti fa sul suo, sono apparse delleparecchio bizzarre che ci portano a pensare che qualcuno sia entrato dentro aldellae abbia pubblicato queste IGs. Potrebbe esser statoil suo? Sembrerebbe proprio di si, a meno che non stia scherzando ma visto che oggi ha di certo di meglio da fare, essendo il suo compleanno, forse qualcuno sta usando il suo. Sui ...

Unf_Tweet : - comeH2O : @trabs62 @YouTube @Umastru1 lui è semplicemente meraviglioso (l'ho amato molto in Strane Storie, film 'minore' cmq troppo sottovalutato!) - siniestro400 : RT @Nadiaita1: Cerco uomini per incontri occasionali senza strane storie. No coppie e trans. Sono una singola sposata amante delle avventur… - azzurrasexy : Cerco ragazzi per incontri occasionali senza strane storie rt ?? EMAIL PRIVATA, INSERISCI QUI >>… - Antongiulio2 : @claudiocerasa Nel suo personale archivio a cercare “storie strane” su #Draghi -