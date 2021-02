La confusione di Gattuso (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il contrario di un progetto Napoli-Atalanta del 3 febbraio 2021 sarà ricordata come la partita del ritorno alla difesa a tre. Era dal maggio 2013, ovvero dall’ultima gara con Mazzarri sulla panchina azzurra, che il Napoli non scendeva in campo dal primo minuto con tre centrali schierati in linea, più due laterali difensivi – anche se schierati a tutta fascia. Nulla di strano e soprattutto nulla di male, ci mancherebbe. Se non fosse per il fatto che questa scelta, da parte di Gattuso, sia stata puramente contenitiva. Anzi, diciamo pure difensiva. Anche questo non sarebbe un problema, ma il punto è che questo sistema di gioco non era mai stato provato prima. Non fa parte del progetto-Napoli e del progetto-Gattuso. Anzi, è praticamente il suo contrario. È l’antitesi di tutto ciò che il Napoli e Gattuso avevano promesso, e anche fatto ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il contrario di un progetto Napoli-Atalanta del 3 febbraio 2021 sarà ricordata come la partita del ritorno alla difesa a tre. Era dal maggio 2013, ovvero dall’ultima gara con Mazzarri sulla panchina azzurra, che il Napoli non scendeva in campo dal primo minuto con tre centrali schierati in linea, più due laterali difensivi – anche se schierati a tutta fascia. Nulla di strano e soprattutto nulla di male, ci mancherebbe. Se non fosse per il fatto che questa scelta, da parte di, sia stata puramente contenitiva. Anzi, diciamo pure difensiva. Anche questo non sarebbe un problema, ma il punto è che questo sistema di gioco non era mai stato provato prima. Non fa parte del progetto-Napoli e del progetto-. Anzi, è praticamente il suo contrario. È l’antitesi di tutto ciò che il Napoli eavevano promesso, e anche fatto ...

