Juventus-Roma, turn over in attacco per Pirlo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo la bella vittoria contro l’amico Conte in Coppa Italia, Andrea Pirlo comincia a studiare le contromosse in vista della sfida contro i giallorossi di sabato alle ore 18:00. La squadra di Fonseca sta attraversando un buon momento e nelle ultime gare ha consolidato il terzo posto in campionato proprio davanti alla Juventus. LEGGI ANCHE: Juventus, in campo contro il razzismo In attesa di capire se la Roma schiererà Dzeko dopo le presunte discussioni avvenute con il tecnico portoghese, Andrea Pirlo cercherà di studiare i punti deboli di una squadra che nel girone d’andata lo aveva messo in seria difficoltà. Juventus-Roma, chi al fianco di Ronaldo? Alvaro Morata, attaccante della Juventus (@imagephotoagency)Nella gara contro l’Inter, ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo la bella vittoria contro l’amico Conte in Coppa Italia, Andreacomincia a studiare le contromosse in vista della sfida contro i giallorossi di sabato alle ore 18:00. La squadra di Fonseca sta attraversando un buon momento e nelle ultime gare ha consolidato il terzo posto in campionato proprio davanti alla. LEGGI ANCHE:, in campo contro il razzismo In attesa di capire se laschiererà Dzeko dopo le presunte discussioni avvenute con il tecnico portoghese, Andreacercherà di studiare i punti deboli di una squadra che nel girone d’andata lo aveva messo in seria difficoltà., chi al fianco di Ronaldo? Alvaro Morata, attaccante della(@imagephotoagency)Nella gara contro l’Inter, ...

