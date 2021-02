Il centrodestra scenderà in campo? Attenzione alla scissione

Leggi su chenews

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Sono giorni importantissimi nei vertici di partito, il prossimo passo è quello di capire se ilinNonostante dall’opposizione sembrino molto aperturisti, parrebbe quasi che “se la stiano tirando”, media e politica tout court non sembrano così interessati ad avviare un dialogo con Salvini e Meloni. L’arrivo di Mario Draghi ha gettato nel panico le certezze del Movimento Cinque Stelle, che condannandoli a doversi confrontare con una situazione che non avevano immaginato. Dal, sia pur diffidenti, si sono tenuti ampiamente disponibili. Hanno colto l’appello del Presidente della Repubblica e hanno deciso di essere dialoganti, finanche Giorgia Meloni. Non il più semplice degli interlocutori. Certo l’eventualità Conte, e il possibile approdo a sostegno di Draghi di ...