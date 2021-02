I 5 migliori episodi di Xena: Principessa guerriera (che è tornata) (Di giovedì 4 febbraio 2021) Un’ottima notizia per i nostalgici degli anni ’90 e anche per coloro che, in questo periodo di pandemia e limitazioni, non si fanno sfuggire la possibilità di infiniti rewatch: da oggi 4 febbraio, su Amazon Prime Video, sono disponibili le sei stagioni di Xena: Principessa guerriera. Il mitico telefilm, nato come spin-off di Hercules, ha per protagonista Lucy Lawless nei panni di una guerriera indomabile, “forgiata dal fuoco di mille battaglie”, che deve espiare un passato violento e scellerato. Accanto a lei, Olimpia (Renée O’Connor), giovane apparentemente indifesa capace di diventare una temibile guerriera nonché una figura imprescindibile nella vita di Xena, molto più di un’amica (tanto che anche oggi lo status di icone lesbiche è garantito). Le due affrontano le avventure più ... Leggi su wired (Di giovedì 4 febbraio 2021) Un’ottima notizia per i nostalgici degli anni ’90 e anche per coloro che, in questo periodo di pandemia e limitazioni, non si fanno sfuggire la possibilità di infiniti rewatch: da oggi 4 febbraio, su Amazon Prime Video, sono disponibili le sei stagioni di. Il mitico telefilm, nato come spin-off di Hercules, ha per protagonista Lucy Lawless nei panni di unaindomabile, “forgiata dal fuoco di mille battaglie”, che deve espiare un passato violento e scellerato. Accanto a lei, Olimpia (Renée O’Connor), giovane apparentemente indifesa capace di diventare una temibilenonché una figura imprescindibile nella vita di, molto più di un’amica (tanto che anche oggi lo status di icone lesbiche è garantito). Le due affrontano le avventure più ...

FL0WERB0YNAMU : guardato uno degli episodi migliori di got ovvero quello del processo a tyrion che si conclude con the rains of castamere poetic cinema - AlexWolf009 : La Juve perde con l'Inter: elogia i vincitori e fa una severa autocritica (tifosi e società) l'Inter perde con la… - TheOrologio : @silviogulizia Ma con tutti i limiti chiari ed evidenti questa sera (evidenziato anche in campionato 16 giorni fa)… - Stavrogina_ : Episodi migliori della partita: goal di Ronaldo lucidissimo ma folle a calciare di sinistro e salvataggio di Demira… - Luisa2_0 : State cacciando il post di instagram di Tommaso su Giulia, scritto in un momento in cui entrambi pensavano di poter… -