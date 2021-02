Grazie al Rainbow Free Day ho conosciuto Roberta Carrieri | un’incredibile artista

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 4 febbraio 2021) I 15 giorni delDay mi hanno permesso di conoscere ed entrare in contatto con realtà artistiche che non conoscevo, tra cui. Quando mi sono collegato con lei un martedì nella mia diretta di We Have A Dream, mi si è presentato con Kuklamu, una bambolina, mezza carretta e mezza bambina, che lei da ventriloqua non solo fa parlare, ma anche cantare. Guarda il video di questo collegamento dove non solo racconta la sua incredibile e variegata storia di spettacoli internazionali e i clip dei brani: ”Milf”, “Una specie di fidanzato” e “Il blues della casalinga”. Ed ecco la sua biografia:viene da una forte esperienza teatrale e performativa (Teatro Kismet OperA, Quarta Parete) e questo suo continuo lavorare con le immagini si traduce ...