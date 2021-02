Grande Fratello Vip, Stefania Orlando in crisi: "In Puntata dovrò tradire qualcuno" (Di giovedì 4 febbraio 2021) Stefania Orlando è in crisi. La concorrente del Grande Fratello Vip sa che in Puntata dovrà tradire qualcuno durante le Nomination. Leggi su comingsoon (Di giovedì 4 febbraio 2021)è in. La concorrente delVip sa che indovràdurante le Nomination.

GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - GrandeFratello : La famiglia di Grande Fratello è vicina a Dayane in questo momento di grande dolore. #GFVIP - Giorgiolaporta : #Conte non è più il #PresidenteDelConsiglio, parola di #Mattarella. Addio alle dirette a reti unificate, ai persona… - StellaM66827868 : RT @PossibileIt: 'Mio fratello ha un cuore grande, che fin da bambino non sopportava le ingiustizie e sognava un mondo più giusto.' Le par… - CangemiAnnarita : RT @ConcaErika: La cosa che più mi fa incazzare è che questo grande fratello non lascerà un bel ricordo ai ragazzi. Ormai non ricordano nem… -