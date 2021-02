Golden Globe, nomination per Laura Pausini. Esclusa Sophia Loren (Di giovedì 4 febbraio 2021) Due candidature per La vita davanti a sé (The Life ahead), il film di Edoardo Ponti ai Golden Globe : gareggerà come miglior film in lingua straniera e per le musiche, mentre l'attesa nomination alla ... Leggi su leggo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Due candidature per La vita davanti a sé (The Life ahead), il film di Edoardo Ponti ai: gareggerà come miglior film in lingua straniera e per le musiche, mentre l'attesaalla ...

Tg3web : Laura Pausini è candidata al Golden Globe per la canzone del film 'La vita davanti a sé', di Edoardo Ponti, che è i… - MediasetTgcom24 : Golden Globe: due nomination per 'La davanti a sé', Laura Pausini candidata per la miglior canzone #goldenglobe… - repubblica : Golden Globe, l'Italia c'è con il film di Sophia Loren, Laura Pausini e il film francese di Filippo Meneghetti - angiuoniluigi : RT @leggoit: Golden Globe, nomination per Laura Pausini. Esclusa Sophia Loren - bianca_log : RT @ale_223: Da ieri gradirei la chiamaste Grammy Award winner and Golden Globe nominated LAURA PAUSINI. -