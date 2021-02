Giuseppe Conte parla in piazza, ma è polemica: nessun distanziamento all’esterno (Di giovedì 4 febbraio 2021) C’è fibrillazione per le parole del Premier Giuseppe Conte che rilascerà le dichiarazioni in diretta da Palazzo Chigi. L’uscita segue di poche ore il colloquio che Conte stesso aveva avuto con Mario Draghi, suo potenziale successore. Tutto studiato nei dettagli, fino all’ultimo con tanto di tavolino posizionato a piazza Colonna. Tante le polemiche, a partire dallo scarso carattere istituzionale del tavolino in piazza fino all’assenza di distanziamento dei fotografi e giornalisti ammassati. La conferenza – che dovrebbe trattarsi di un semplice intervento senza domande – è in ritardo, rispetto all’inizio fissato alle 13:30. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 4 febbraio 2021) C’è fibrillazione per le parole del Premierche rilascerà le dichiarazioni in diretta da Palazzo Chigi. L’uscita segue di poche ore il colloquio chestesso aveva avuto con Mario Draghi, suo potenziale successore. Tutto studiato nei dettagli, fino all’ultimo con tanto di tavolino posizionato aColonna. Tante le polemiche, a partire dallo scarso carattere istituzionale del tavolino infino all’assenza didei fotografi e giornalisti ammassati. La conferenza – che dovrebbe trattarsi di un semplice intervento senza domande – è in ritardo, rispetto all’inizio fissato alle 13:30. SportFace.

