Diletta Leotta e Can Yaman insieme | la foto in coppia conferma i rumors

MediasetTgcom24 : Can Yaman e Diletta Leotta, prima foto social insieme: coppia pericolosa! #canyaman - cuore : Can Yaman presenta a su novia, Diletta Leotta - Affaritaliani : Diletta Leotta e Can Yaman vanno in contropiede: 'Coppia pericolosa' - ginotocchetti : Buddyfit, la startup di home fitness che piace a Ibrahimovic e Diletta Leotta, chiude un finanziamento da 5 milioni… - RobyGiotto : @CucchiRiccardo Cucchi....la traversa è stata una deviazione immensa del difensore, il terzo tiro lo faceva anche D… -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta

Corriere dello Sport

... a questo punto, non solo), ha pubblicato sul suo profilo Instagram la prima foto di coppia che lo vede ritrarre insieme a. Finalmente è arrivata la prova ufficiale che conferma la ...Commenta per primo Vi avevamo raccontato come fra Can Yaman efosse scattato qualcosa. C'è chi racconta sia amore, chi invece soltanto una relazione di amicizia e lavoro. Fatto sta che i due ora non si nascondono più e questa volta è stato proprio ...Questa sera il Napoli scenderà in campo contro il Genoa per la 21esima giornata di Serie A. Andrà in onda su Sky o Dazn?Can Yaman esce allo scoperto con la bella Diletta Leotta. Dopo i rumors e le indiscrezioni che si sono rincorsi per svariate settimane, ecco che l'attore turco protagonista della serie tv DayDreamer h ...