Dg Umberto I | tavoli sindacali e riaperture mie priorità

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma – Raddoppiare il personale medico dell’Unita’ operativa di Oncologia A. Raprire iper ridefinire il sistema di regole di chi partecipa alla contrattazione e, subito dopo, le priorita’ di intervento. Riapertura della Cardiochirurgia e della Chirurgia specialistica per pazienti non Covid “per dare sbocco alle attivita’ elettive chirurgiche”. Sono alcune delle missioni del nuovo direttore generale del PoliclinicoI, Fabrizio d’Alba, che oggi e’ intervenuto in commissione regionale Sanita’ per fare il punto su alcune criticita’ del nosocomio romano. “In questa azienda ospedaliera ci sono vecchi regolamenti e accordi, occorre quindi riaprire ie mettere i problemi in una logica di priorita’- ha spiegato d’Alba- Trovo che uno dei motivi del fallimento delle ...