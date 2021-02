Dayane Mello, il fratello Lucas muore in un incidente ma lei resta al Gf Vip (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dayane Mello ha deciso di restare nella casa del Grande fratello Vip, nonostante in Brasile sia morto in un incidente stradale Lucas, suo fratello minore. Dayane ha appreso la notizia della scomparsa ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 4 febbraio 2021)ha deciso dire nella casa del GrandeVip, nonostante in Brasile sia morto in unstradale, suominore.ha appreso la notizia della scomparsa ...

GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - MediasetTgcom24 : Lutto per Dayane Mello, è morto il suo fratello minore Lucas #dayanemello - pomeriggio5 : Grave lutto per Dayane Mello, suo fratello è rimasto vittima di un incidente ?? #Pomeriggio5 #GFVIP - infoitcultura : Gf Vip, Dayane Mello, i concorrenti vogliono abbandonare il reality dopo la morte del fratello: «È finita». Interve… - MondoNewsIta : Tv: Dayane Mello al Gf Vip, morto il fratello Lucas in Brasile -