Crisi e diktat cinesi, così Suning tiene in scacco l'Inter (Di giovedì 4 febbraio 2021) Le parole di Antonio Conte nel dopogara con la Juventus, il suo definire "Interrotto" il progetto Suning, hanno sollevato l'ultimo velo sulla situazione societaria dell'Inter. Non che ci fossero dubbi, visto il rincorrersi di notizie che da un mese almeno accompagna la quotidianità nerazzurra; però ha fatto effetto ascoltare dalla viva voce dell'allenatore, portato a Milano dalla proprietà cinese per fare l'ultimo salto di qualità, la certificazione dello stato di Crisi. Che più che altro significa congelamento con tutti i rischi che ne conseguono, dal momento che la Crisi pandemica sta squassando i conti delle società di calcio e l'Inter si trova esposta ai venti nel momento più difficile della sua storia. Non solo recente. Non è un caso che anche l'ex patron Massimo Moratti sia ...

